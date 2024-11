Rapina a mano armata al supermercato. Paura a Eboli

Momenti di paura ad Eboli per una rapina in un supermercato di località Ceffato a Eboli. Un uomo, probabilmente armato di una pistola, si è introdotto nel supermercato di via Ceffato e si fatto consegnare l’incasso.

Il colpo e le indagini

Attimi di panico quando il cassiere che fino a quel momento era ignaro di tutto si è visto puntare un’arma contro da un uomo che gli ha intimato di consegnare il denaro.

Il ladro si sarebbe allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Il volto coperto da una mascherina e in testa un cappellino. Questo il primo identikit del malvivente.

Circa una decina di giorni fa una rapina simile è stata messa a segno ai danni di un altro supermercato della città di Eboli situato in via Generale Gonzaga.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine che non escludono nessuna pista e che stanno passando al setaccio tutte le strade del centro e della periferia.