Ragazzo si ferisce impattando contro la recizione: chiude campetto di Matinella

Chiude il Campo Sportivo di Matinella, frazione di Albanella, uno spazio in cui i ragazzini, specie nelle giornate di sole, si incontravano per socializzare e per giocare insieme. L’ordinanza, emessa ieri, 26 maggio, dal Comando di Polizia Municipale di Albanella è arrivata dopo che un ragazzino si è ferito impattando con la testa e con il collo contro il filo di acciaio che delimita il campo, nel tentativo di inseguire il pallone.

L’incidente

Il brutto incidente risale a due giorni fa. Un uomo del posto che ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato il 118 e l’ambulanza è arrivata dopo un quarto d’ora circa.

Per tutto il tempo il giovane, seppur dolorante, è rimasto vigile tanto da riuscire ad avvisare anche i genitori.

Fortunatamente, il ragazzo, ha riportato delle ferite non gravi, ma le conseguenze della caduta sarebbero potute essere diverse vista la dinamica dell’incidente.

Il provvedimento

Il fatto ha indignato i cittadini che hanno provveduto a sollecitare l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Iosca, affinché prendesse un serio provvedimento per ripristinare le condizioni di sicurezza della struttura.

Tuttavia la soluzione di chiudere il campetto non è piaciuta: “volevamo che la struttura fosse messa in sicurezza e che quei fili di acciaio pericolanti venissero rimossi e non che uno dei pochi luoghi di socialità per i nostri ragazzi venisse chiuso” hanno lamentato gli abitanti di Matinella invitando il primo cittadino ad attivarsi per permettere il ripristino e l’apertura dell’area quanto prima.