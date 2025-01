Raduno Fuoristrada “Città di Castellabate”: un evento per la promozione e la tutela del territorio

Domenica 19 gennaio Castellabate ha ospitato il raduno di fuoristrada “Città di Castellabate”, organizzato dal gruppo locale dell’associazione Salerno Fuoristrada con il patrocinio del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’appuntamento è stato ideato per gli appassionati del fuoristrada e per chi desiderava scoprire le bellezze naturali del territorio in modo originale e sostenibile.

L’iniziativa

Il raduno è iniziato alle 9:00 a San Marco di Castellabate con un percorso turistico panoramico, arricchito da varianti tecnico-facoltative per i partecipanti più esperti. La giornata si è conclusa con una serie di esibizioni su un percorso trial, dove i partecipanti hanno dimostrato le proprie abilità alla guida dei loro veicoli fuoristrada.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’evento non solo come momento di aggregazione e divertimento, ma anche come occasione per promuovere e valorizzare il territorio: “Con il raduno ‘Città di Castellabate’, abbiamo offerto un’opportunità unica per esplorare le meraviglie del territorio in modo responsabile, promuovendo la tutela dell’ambiente attraverso un approccio consapevole e rispettoso”.