Raccolta rifiuti, non pagati gli operatori di Serre: sindacati chiedono interventi

La situazione dei lavoratori impegnati nella raccolta e spazzamento dei rifiuti a Serre sta diventando sempre più critica. Dopo la comunicazione della Sarim, che ha segnalato di non essere in grado di pagare gli stipendi di agosto a causa dei ritardi nei pagamenti da parte del Comune, cresce la preoccupazione tra i dipendenti.

La vertenza

La vertenza è seguita in prima persona da Davide Sapere, dirigente sindacale della Fiadel, che sulla vicenda ha dichiarato: “Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. I lavoratori hanno diritto di ricevere il loro stipendio puntualmente, indipendentemente dalle difficoltà tra il Comune e l’azienda. Se non arriveranno risposte chiare e immediate, procederemo con l’avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti presso la Prefettura di Salerno. Non possiamo permettere che questa situazione esploda, con conseguenze negative per tutti: lavoratori e cittadini”.