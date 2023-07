Raccolta firme a Polla per il referendum a favore della Sanità pubblica e contro la guerra in Ucraina

L’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano, in linea con le città italiane, organizzerà a Polla la raccolta firme per un importante referendum. Il banchetto sarà allestito sabato 8 Luglio negli spazi antistanti l’Ospedale Luigi Curto dalle ore 09 alle 14. I due argomenti principali del referendum sono strettamente legati, entrambi mirano a impedire il finanziamento dell’industria delle armi utilizzando fondi pubblici e a destinare maggiori risorse alla Sanità pubblica.

In difesa della Sanità pubblica e contro il conflitto di interessi

Il primo quesito si concentra sul conflitto di interessi nella Sanità pubblica. Attualmente, fanno sapere dall’associazione, una legge permette alle Regioni di coinvolgere soggetti privati nella programmazione sanitaria, creando così un potenziale conflitto di interessi. Purtroppo, proseguono, ciò ha portato a una depauperazione della Sanità pubblica, favorendo i privati a discapito dei cittadini, soprattutto quelli più indigenti. Le ingenti risorse pubbliche destinate alla Sanità finiscono spesso in settori con ritorni economici limitati, come le terapie intensive e la medicina di prossimità. Il quesito referendario mira a cancellare questa previsione di legge e a tutelare il diritto dei cittadini a una Sanità pubblica di qualità.

Contro l’invio di armi e per la pace

Il secondo quesito riguarda l’invio di armi all’Ucraina. Attraverso il referendum, si intende dimostrare che la maggioranza degli italiani è contraria a destinare ingenti somme di denaro per la produzione di armi destinate a un conflitto bellico. L’obiettivo dell’associazione non è schierarsi a favore di una delle parti in causa, bensì promuovere soluzioni diplomatiche anziché produrre armi per ottenere profitti. Con questo referendum si vuole sottolineare l’importanza della pace e limitare l’armamentismo.

L’Associazione Schierarsi e il suo impegno

“Schierarsi” è un’associazione culturale fondata da Alessandro Di Battista, ex deputato nazionale, che ricopre la carica di vicepresidente. Il presidente dell’associazione è Luca Di Giuseppe. Il nome “Schierarsi” è stato scelto con un preciso intento: viviamo in un periodo storico di grande conformismo e riteniamo che sia fondamentale assumere posizioni chiare su temi locali, nazionali e globali. Invitiamo i cittadini a collaborare nella costruzione di proposte e progetti nell’interesse delle nostre realtà locali, spesso abbandonate dal sistema partitocratico che mostra poca capacità nel risolvere i problemi dei nostri territori.

Impegno nel Cilento e Vallo di Diano

L’Associazione Schierarsi sta crescendo e si propone di sviluppare diverse iniziative nel territorio del Cilento e Vallo di Diano. Tra i temi locali di maggior interesse per la “Piazza” ci sono il diritto fondamentale alla salute e l’obbligo di garantire i livelli assistenziali essenziali, la sicurezza dei cittadini nell’area a Sud di Salerno, la tutela ambientale e le iniziative per la valorizzazione del territorio, al fine di contrastare lo spopolamento in atto.