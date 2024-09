Raccolta differenziata, ad Eboli multa ad un automobilista “cafone”

Ancora multe e controlli per il mancato rispetto della raccolta differenziata. Il verbale più elevato è stato di 206 euro a carico di un automobilista, individuato dal numero di targa, che ha “lanciato” i sacchetti della spazzatura in via Madonna del Carmine.

I controlli

Ma non si tratta dell’unico controllo effettuato. Negli ultimi due giorni le verifiche sono state effettuate dagli ispettori ambientali, grazie ai quali sono state rilevate numerose infrazioni. Centro storico, ma anche centro città oggetto dei controlli. Purtroppo ancora moltissime le irregolarità riscontrate con l’abbandono di rifiuti, che comporta sanzioni fino a 206 euro, conferimento fuori orario, mancato rispetto della differenziazione.

«Il sistema porta a porta – afferma l’assessore Nadia La Brocca – dovrebbe essere quello più comodo per i cittadini non obbligandoli ad andare oltre il proprio portone per conferire i rifiuti. I dati nazionali indicano che è il sistema che ottiene i migliori risultati in termini di percentuali di differenziata. Eppure nella nostra città si continua a non voler rispettare semplici regole, come gli orari e i giorni per il conferimento. Basterebbe questo per avere una città più pulita perché gli operatori ecologici passano secondo i turni stabiliti. I disservizi nella raccolta, che pure possono capitare, sono veramente casi eccezionali. Il resto dipende da noi cittadini. Ancora una volta invito tutti a un maggior senso civico e al rispetto dell’ambiente in cui viviamo».