Quattro studenti del “P.Leto” di Teggiano approdano alle finali dei giochi matematici della Bocconi

Quattro alunni dell’istituto d’istruzione superiore “Pomponio Leto” di Teggiano sono approdati alle finali nazionali dei giochi matematici della Bocconi.

Un risultato eccellente per il Liceo valdianese

Il grande risultato è arrivato per i quattro studenti durante le prove svoltesi presso l’Università della Basilicata. Il Polo Liceale Leto ,come da tradizione, ha partecipato con 23 studenti accompagnati dalle docenti Bevilacqua e Peluso . Strepitoso il risultato ottenuto in 2 categorie.

Ecco chi sono i premiati

Primo classificato nella categoria C2 Anna De Paola che frequenta la 1° A Scienze Applicate, secondo classificato categoria C2 Andrea De Laurentiis, che frequenta la 1°Scienze Applicate.

Mentre nella categoria L1 secondo classificato Pietro Costa, alunno del 2° anno dello Scientifico ordinario e terzo classificato Rafael Andriuolo che frequenta il 2° anno di Scienze Applicate. I quattro studenti valdianesi voleranno a Milano, presso la sede centrale della Bocconi, per disputare le finali dei giochi matematici. Per loro l’appuntamento nella città del Duomo è per il 13 Maggio.