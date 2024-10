Quali sono i passaggi fondamentali per richiedere un prestito personale online?

La richiesta di prestiti personali ha conosciuto un significativo aumento negli ultimi anni, grazie anche a banche come Santander Consumer Bank, che offrono la possibilità di svolgere tutto l’iter online, da smartphone o computer.

Si tratta di una soluzione affidabile e versatile, perfetta per far fronte a cambiamenti o spese impreviste. Ma quali sono gli step necessari alla richiesta del prestito? Ecco i principali.

Simulazione della rata e del prestito online

Il primo passo per richiedere un prestito online è utilizzare lo strumento di simulazione disponibile sul sito dell’istituto finanziario o della banca.

Il simulatore permette al consumatore di calcolare una stima delle rate mensili, comprensive degli interessi, in modo da valutare il piano di rimborso. In questa fase, è consigliabile effettuare più simulazioni con importi e durate differenti per trovare la soluzione più compatibile con le proprie esigenze finanziarie

Caricamento dei documenti

Una volta scelta la tipologia di prestito online bisogna inserire i propri dati personali. Si tratta di una pratica molto veloce, che prevede la compilazione di un semplice form all’interno del quale inserire informazioni di base quali:

Nome

Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza

Situazione lavorativa e reddito.

Successivamente sarà necessario caricare alcuni documenti, tra cui:

documento d’identità valido (come carta d’identità o patente);

tessera sanitaria;

ultime buste paga (o dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi) o cedolino della pensione;

Una corretta compilazione dei dati è fondamentale sia per velocizzare la richiesta di prestito, che per consentire alla banca di esaminare la situazione finanziaria del richiedente.

Una volta completata la domanda e inviati tutti i documenti necessari, la richiesta di prestito verrà valutata dall’istituto finanziario. L’esito della pratica viene in genere comunicato via posta elettronica in 24 ore lavorative.