Quali sono gli sport più praticati in Italia?

L’Italia vanta una grande tradizione sportiva, e il merito è tutto di alcuni atleti delle varie discipline che con le loro gesta attraggono tifosi e nel contempo inducono molti giovani a dedicarsi alle relative attività. Il calcio è lo sport che ha il più alto numero di appassionati e di praticanti, ma sintetizzare la tradizione sportiva italiana soltanto a questa attività sarebbe obiettivamente riduttivo. Il Paese infatti ospita anche tanti altri eventi sportivi che risultano molto popolari e quindi praticati a livello amatoriale da tantissime persone.

Quali attività agonistiche praticano gli italiani?

Il calcio è stato e continuerà ad essere lo sport più seguito e praticato dagli italiani. C’è infatti chi non si perde una partita del massimo campionato in televisione o allo stadio e chi invece spesso organizza un match con gli amici. Oltre a questa attività principe, ce ne sono tuttavia molte altre che in Italia vengono praticate in un numero abbastanza considerevole e che di seguito ci apprestiamo ad elencare dettagliatamente.

Gli sport di squadra: pallacanestro e pallavolo

Il basket o se si preferisce chiamarlo pallacanestro, è diventato uno degli sport di squadra più praticati e seguiti dagli italiani, ed è probabilmente secondo solo al calcio come leggiamo in questo articolo. Importanti eventi ad esso legati includono il campionato (regular season e playoff) e la Coppa Italia (partite ad eliminazione diretta) e l’Eurolega. Gli atleti del nostro Paese che sono riusciti ad imporsi nella NBA americana come Gallinari, l’ex cestista Bargnani e recentemente l’americano con cittadinanza italiana Banchero, hanno contribuito notevolmente a rafforzare la posizione della pallacanestro italiana rendendola ancora più popolare e seconda solo al calcio. Anche la pallavolo è uno degli sport più amati in Italia e che sia femminile o maschile poco importa; infatti, è una disciplina di squadra molto praticata grazie anche alle imprese delle nazionali maschili, femminili e di alcuni club.

Lo sport individuale: il tennis

Nel corso degli anni sono stati tanti gli atleti italiani professionisti che hanno fornito prestazioni esemplari e regalato immense soddisfazioni sia nei tornei di tennis che nelle più importanti manifestazioni natatorie. Del resto in un Paese in gran parte bagnato dal mare non poteva essere altrimenti, per cui sono molte le manifestazioni sportive importanti, tra cui gli Internazionali d’Italia per il tennis e il torneo Sette Colli a Roma per il nuoto. Il gran numero di praticanti in Italia di entrambi gli sport è la risultante di un buon numero di impianti che consentono a tutti gli interessati di vivere al meglio la loro esperienza sportiva.

Uno sport epico: il ciclismo su strada

Atleti immensi come il campionissimo Fausto Coppi, il loquace e pluridecorato Gino Bartali, il buon Felice Gimondi, lo stratosferico Marco Pantani sono tra i ciclisti italiani che hanno conquistato con le loro epiche imprese gli appassionati di tutto il mondo. Il Giro d’Italia è in tal senso la gara tappe di ciclismo su strada più conosciuta alla pari del Tour de France e che permette a tutti gli appassionati di sentirsi protagonisti di primo piano. Oltre al Giro, c’è anche la gara in linea denominata Milano-Sanremo che rappresenta la prima classica di primavera, così come il Giro di Lombardia ossia tutte competizioni che attraggono numerosi appassionati e tantissimi cicloamatori.