Qual è il grado di soddisfazione dei cittadini di Sala Consilina? Lo rivela un questionario

La Fabbrica delle Idee, un’associazione con sede a Sala Consilina, presenterà i risultati di un questionario somministrato alla cittadinanza. L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di intercettare le emozioni, il vissuto e il grado di soddisfazione degli abitanti del comune capofila del Vallo di Diano. Per condurre l’indagine conoscitiva, l’associazione ha commissionato il lavoro ad Ethica srl, un’azienda specializzata in analisi di mercato e modelli psicometrici. Dopo un periodo di tempo adeguato, Ethica srl è ora in grado di presentare i risultati ottenuti.

La presentazione

La presentazione dei risultati alla cittadinanza avverrà il venerdì 9 giugno 2023 presso l’Aula Magna delle scuole elementari in via Matteotti a Sala Consilina centro. Si tratta di un incontro pubblico che avrà inizio alle 19.30. Durante l’evento, interverranno diverse figure di spicco. Tra di esse, Lucio Mori, presidente de La Fabbrica delle Idee, fornirà ulteriori informazioni sullo studio e sulle sue implicazioni. Enzo Bartalotta, managing partner di Ethica srl e esperto di analisi di mercato e modelli psicometrici, contribuirà alla presentazione dei dati raccolti.

Le personalità presenti

La partecipazione all’incontro è stata estesa a numerose personalità pubbliche che hanno già confermato la loro adesione. Tra gli invitati presenti, ci saranno Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, consiglieri regionali campani, che offriranno il loro contributo e le loro riflessioni. Inoltre, Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, sarà presente per rappresentare l’ente provinciale.

Francesco Cavallone, sindaco di Sala e presidente della Comunità montana Vallo di Diano, condividerà il suo punto di vista sulle implicazioni delle risposte al questionario. L’incontro sarà moderato dal giornalista Salvatore Medici, che faciliterà la discussione e le domande del pubblico presente.

Questa presentazione dei risultati del questionario rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di Sala Consilina, offrendo l’opportunità di valutare il livello di soddisfazione dei cittadini e di prendere in considerazione eventuali criticità emerse. Sarà un’occasione per riflettere sulle esigenze e le aspettative della cittadinanza, aprendo la strada a futuri interventi e progetti che mirino a migliorare la qualità della vita nella zona.