Punto Nascita di Polla, il sindaco Loviso: “Servizio indispensabile per il territorio” | VIDEO

Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, interviene in merito al rischio chiusura del Punto Nascita dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Si tratta di un servizio indispensabile per il territorio, sia per i servizi resi alla cittadinanza ma anche per la conformazione orografica del Vallo di Diano e dei territorio limitrofi.

I motivi

Una serie di motivazioni contenute nel documento stilato al termine della riunione svoltasi negli scorsi giorni a Padula, nella sede della Comunità Montana Vallo di Diano. Il documento sarà consegnato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca ed anche al Ministero della Salute.