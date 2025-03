Punti nascita, disposta la chiusura per Sapri: «non rispettano gli standard»

I punti nascita che non rispettano gli standard previsti dalla legge nazionale devono essere chiusi. È quanto intimato dal Ministero della Sanità, con una comunicazione alla Regione Campania.

Stangata sull’ospedale di Sapri

Un problema che riguarda da vicino l’ospedale “Immacolata” di Sapri che non raggiungerebbe il numero di nascite necessarie per mantenere aperto il Punto nascite. Da qui la necessità da parte dell’Ente regionale, dell’ospedale dell’Immacolata e del Comune di Sapri, territorio nel quale è presente il nosocomio del Golfo di Policastro, di trovare una soluzione nell’immediato affinché tutto questo non accada.

Gentile convoca i sindaci

Motivo per il quale il Sindaco di Sapri Antonio Gentile ha convocato domani mattina alle ore 11, presso l’aula consiliare, un incontro straordinario con i Sindaci del territorio, il comitato di lotta e tutte le parti in causa per discutere dell’annosa problematica e trovare una soluzione che impedisca la chiusura del Punto nascite.