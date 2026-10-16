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Puliamo il Mondo fa tappa a Castellabate: studenti e volontari in campo per le spiagge di Santa Maria

Successo a Castellabate per l'iniziativa di Legambiente "Puliamo il Mondo": alunni e giovani volontari insieme per la tutela del litorale cilentano

Di:
Manuel Chiariello
Puliamo il Mondo fa tappa a Castellabate: studenti e volontari in campo per le spiagge di Santa Maria

La storica campagna nazionale Puliamo il Mondo organizzata da Legambiente ha fatto tappa a Castellabate, trasformando la mattinata in una giornata di mobilitazione ecologica e cittadinanza attiva. L’iniziativa ha visto come protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellabate e diverse squadre di giovani volontari, tutti uniti con un obiettivo chiaro: rimuovere i rifiuti dalle spiagge di Santa Maria di Castellabate e promuovere la tutela degli ecosistemi marini e costieri del Cilento.

Educazione ambientale e giovani protagonisti: l’iniziativa a Santa Maria

L’evento ha coniugato l’azione pratica di pulizia del litorale con un importante momento di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolto alle nuove generazioni. Armati di guanti e sacchetti, gli studenti hanno setacciato l’arenile per recuperare ed avviare al corretto smaltimento plastica, microplastiche e rifiuti abbandonati. La giornata ha rappresentato un’occasione concreta per far comprendere agli allievi l’impatto dei comportamenti individuali sulla salute del pianeta e sulla preservazione delle bellezze naturali locali.

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Il sostegno delle istituzioni locali e del Parco Nazionale

Il successo dell’appuntamento è stato reso possibile anche dalla sinergia istituzionale del territorio. L’evento ha infatti ottenuto il pieno sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Castellabate e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La collaborazione tra associazioni, istituzioni scolastiche ed enti di tutela sottolinea l’importanza di fare rete per diffondere la cultura della sostenibilità e difendere il patrimonio naturalistico della fascia costiera campana.

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