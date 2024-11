“Puccini, cento anni in… danza”: Salerno celebra il grande compositore attraverso le arti

La voce della danza per Puccini, un progetto che mira a diffondere cultura legando, in punta di piedi, storia e danza. A dicembre il teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’iniziativa “Puccini cento anni di danza“, un evento che vuole essere in primis un omaggio al grande compositore italiano del quale, nel 2024, ricorre il centenario della morte e che prevedrà la messa in scena di spettacoli di danza impreziositi dalla presenza di musicisti e cantanti lirici.

Il focus

L’obiettivo di creare a Salerno un punto di riferimento nazionale per la divulgazione della danza e delle arti, la formazione del pubblico, il sostegno dei giovani coreografi under 35 attraverso un bando di concorso, la partecipazione dei licei coreutici con un bando speciale per gli allievi dell’ultimo anno, il coinvolgimento delle scuole pubbliche del territorio con un concorso giornalistico, spettacoli, incontri, workshop, master class. Il progetto include bandi di concorso dedicati uno ai coreografi under 35 e l’altro agli studenti dell’ultimo anno dei Licei Coreutici, i tre selezionati delle due categorie avranno la possibilità di presentare i propri lavori coreografici ispirati alle opere di Puccini.

I lavori dei tre coreografi under 35 selezionati andranno in scena sabato 7 dicembre al Teatro delle Arti di Salerno, in apertura dello spettacolo della Compagnia Nuovo Balletto Classico; i lavori dei tre giovani coreografi dei Licei Coreutici andranno in scena divisi tra le due serate del 4 e del 6 presso la Chiesa di Sant’Apollonia.

Anche gli studenti delle scuole superiori avranno l’opportunità di partecipare a un concorso giornalistico, con la possibilità di seguire tutti gli eventi e produrre articoli, interviste, video, e i loro lavori saranno visionati da una giuria di giornalisti e premiati.