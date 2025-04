Provincia, “Interventi mirati su viabilità e turismo”: parola a Vincenzo Speranza e Pasquale Sorrentino, consiglieri provinciali

«Il presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, nel suo discorso nel consiglio provinciale, ha delineato il lavoro da svolgere, sottolineando che è in corso un’opera significativa nell’ambito della viabilità, che riveste un interesse strategico per l’intero territorio di competenza». Queste le parole del consigliere provinciale e presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, Vincenzo Speranza, a margine del primo consiglio provinciale, durante il quale il presidente Napoli ha prestato giuramento e ha illustrato le linee programmatiche che guideranno il suo mandato per i prossimi due anni.

Viabilità e programmazione

Al centro del suo intervento, Napoli ha posto l’accento sull’importanza di una governance partecipata e sull’attenzione alle specificità dei diversi territori della provincia. Tra i temi affrontati dal consigliere provinciale Speranza, spicca quello della viabilità: “Gli operai delle comunità montane, nelle prossime settimane, saranno impegnati nello sfalcio dell’erba per rendere la viabilità più sicura e il contesto territoriale più accogliente,” ha dichiarato Speranza.

La provincia di Salerno si prepara, inoltre, all’imminente stagione estiva con numerose attività che coinvolgeranno l’intero territorio provinciale. Ai microfoni di InfoCilento, il consigliere provinciale al turismo, Pasquale Sorrentino, ha condiviso ulteriori dettagli sulle iniziative in programma.