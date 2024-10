Provincia di Salerno, registro tumori: dati positivi, attenzione alla Valle dell’Irno

Una tavola rotonda per fare il punto della situazione sul Registro Tumori della Provincia di Salerno, sullo stato attuale e i possibili sviluppi, partendo dai dati a disposizione, comunque provvisori visto che fanno riferimento al 2020.

L’appuntamento, che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo di città, è stato promosso dal presidente della commissione ambiente Arturo Iannelli ed ha evidenziato l’importanza dell’indagine sul territorio, gli eventuali studi specifici da attivare e come potenziare il ruolo del Registro Tumori, per farne uno strumento utile anche per la programmazione sanitaria e il suo monitoraggio.

A Salerno ci si ammala di meno, è questo il dato principale che emerge e che fa ben sperare. L’iniziativa si inserisce nel lavoro portato avanti con il tavolo tecnico dedicato alle Fonderie Pisano e promosso dall’Amministrazione Comunale e ha anche lo scopo di stimolare l’Asl di Salerno a completare il percorso di indagine sul territorio, con particolare attenzione alla Valle dell’Irno, dove si registrano alcune criticità.