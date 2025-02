Provincia di Salerno: Palmieri, “Cennamo figura di riferimento per il territorio”

Il dibattito politico in vista delle prossime elezioni per la presidenza della Provincia di Salerno si arricchisce di una nuova voce. Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha espresso il suo pensiero sulla possibile candidatura di Carmine Cennamo, sottolineando le sue capacità e la sua esperienza.

Un amministratore capace

Indipendentemente dalla conferma o dalla smentita della candidatura, Palmieri riconosce in Cennamo una figura di riferimento per il territorio, un amministratore capace con un significativo bagaglio di esperienza: “Le sue competenze e il suo impegno lo rendono una figura di riferimento che potrebbe rappresentare non soltanto un’area politica, ma l’intero territorio”.

Un territorio che ha bisogno di riscatto

Palmieri sottolinea come il territorio salernitano sia stato spesso “abusato e offeso”, privato della giusta attenzione e rispetto. Per questo motivo, è fondamentale che le scelte politiche siano guidate dalla volontà di riscatto e crescita, mettendo al centro le esigenze delle comunità e dei cittadini.

Un dibattito politico costruttivo

Il sindaco di Roscigno auspica che il dibattito politico non si limiti a logiche di schieramento, ma sia orientato alla ricerca delle migliori soluzioni per il futuro del territorio e della sua gente. È necessario superare le divisioni ideologiche e lavorare insieme per il bene comune.