Provincia, candidatura Rinaldi: ” Una scelta a favore delle aree interne” | VIDEO

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, sarà il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia di Salerno. La sua candidatura, che sta per essere ufficializzata con il deposito delle firme degli amministratori locali, è frutto di un percorso condiviso all’interno della coalizione, che ha visto l’unità di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc.

Le dichiarazioni

A spiegare le ragioni dietro la sua candidatura è stato lo stesso Rinaldi, che ha sottolineato come questo percorso sia stato il risultato di una sintesi collettiva. “Tutte le decisioni importanti hanno bisogno di un cammino, altrimenti rischiano di essere calate dall’alto o di rispondere a logiche occasionali o di emergenza”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che la sua figura è stata individuata come punto di unione per portare avanti un’esperienza amministrativa consolidata a Montesano.

Un aspetto centrale della sua proposta riguarda il recupero del ruolo delle province, che secondo Rinaldi deve tornare a essere un ente di sintesi e di raccordo tra i diversi territori. “La provincia deve essere in grado di ascoltare le esigenze di tutti, anche delle piccole realtà e dei borghi, lontano dalla logica del ‘Salerno-centrismo’”, ha affermato il sindaco, ribadendo l’importanza di dare voce anche alle aree interne e alle piccole comunità che spesso rischiano di essere dimenticate. Il centrodestra ha già annunciato una conferenza stampa per lunedì 17 marzo, durante la quale sarà ufficializzata la candidatura di Rinaldi. In quell’occasione, saranno anche illustrate le linee guida del programma e i temi principali che Rinaldi intende portare avanti se eletto Presidente della Provincia di Salerno.