Provincia: al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nei Comuni di Ascea, Casal Velino e Castelnuovo

Prosegue l’attività di manutenzione stradale voluta dal dall’amministrazione provinciale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle arterie provinciali. Dopo il completamento dei lavori di rifacimento dei giunti su due ponti situati lungo la Strada Provinciale 422 di Caggiano, è in corso il ripasso della segnaletica orizzontale su alcuni tratti di fondamentale importanza per la viabilità locale, che interessano i Comuni di Castelnuovo Cilento, Casal Velino ed Ascea.

Gli interventi

In particolare, gli interventi riguardano le Strade Regionali 18, 267, 447 e la Strada Provinciale 161, migliorando la sicurezza per automobilisti e residenti. Inoltre nei prossimi giorni, la Provincia di Salerno, in sinergia con le amministrazioni comunali, procederà a una ricognizione generale delle priorità sulla rete viaria provinciale, come annunciato dal consigliere provinciale Vincenzo Speranza.

Lo scopo è garantire un costante aggiornamento e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, interventi considerati cruciali per elevare i livelli di sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, soprattutto nelle aree più trafficate.