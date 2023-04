Protezione Civile della Regione Campania emana allerta meteo per vento forte e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato sull’intero territorio regionale. L’allerta inizierà alle 6 di domani mattina, lunedì 3 aprile, e durerà fino alle 9 di martedì 4 aprile.

Venti forti nord-orientali con raffiche sono previsti in tutta la regione. Inoltre, si prevede un mare agitato o localmente molto agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate.

Misure di sicurezza richieste ai Sindaci e alle autorità competenti

La Protezione Civile raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare tutte le misure necessarie per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi. In particolare, si richiede loro di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Queste strutture includono impalcature, cartellonistica stradale, impianti, e così via.

Nessun codice colore associato all’allerta per vento e mare

L’avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato non è associato a nessun codice colore. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione ai cambiamenti meteorologici e a seguire tutte le disposizioni delle autorità locali per garantire la loro sicurezza e quella degli altri.