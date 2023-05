Protezione civile: allerta meteo gialla per forti temporali, grandine e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali che interesserà l’intera regione dalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 maggio, fino alle 9 di giovedì 11 maggio.

Si prevede che i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, potendo essere intensi e accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

L’avviso della Protezione Civile

Le precipitazioni saranno repentine e intense, potendo causare la caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. L’impatto al suolo delle precipitazioni fa prevedere un rischio idrogeologico di livello giallo.

Si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e posti al piano terra, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Le raccomandazioni

Inoltre, si evidenzia il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili anche per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali e di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e delle possibili grandinate.

Particolare attenzione al dissesto idrogeologico

Si raccomanda quindi la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico. Si consiglia di controllare e mettere al sicuro i propri beni e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti. In caso di emergenza, si prega di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.