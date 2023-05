PC DAY: alla scoperta del Nucleo di Protezione Civile di Campagna

Domenica 7 maggio 2023 si terrà nella piazzetta adiacente l’Istituto Palatucci al Quadrivio di Campagna l’evento “PC DAY”. L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere alla popolazione l’organizzazione del locale Nucleo di Protezione Civile e tutte le attrezzature di cui dispone per fronteggiare le varie emergenze, nonché le attività svolte fino ad oggi.

Il percorso guidato e le attività

I volontari accoglieranno i visitatori al gazebo di benvenuto e li accompagneranno in un percorso guidato dove verranno illustrate tutte le attrezzature e il loro impiego nelle varie situazioni di emergenza, anche con delle brevi simulazioni. Sarà possibile scoprire tutti i dettagli del lavoro svolto dal Nucleo di Protezione Civile di Campagna e di come esso sia in grado di intervenire in caso di necessità.

Un’attività dedicata ai più piccoli

Inoltre, per i più piccoli è prevista una piacevole sorpresa: per qualche attimo saranno i protagonisti di una piccola esercitazione con attestato e sorpresa finale. In questo modo, anche i bambini potranno capire l’importanza del lavoro svolto dalla Protezione Civile e il ruolo che essa svolge nella comunità.

Il commento del Sindaco Arch. Roberto Monaco

Il Sindaco Arch. Roberto Monaco ha commentato l’evento in questi termini: “La Giunta Comunale ha subito espresso parere favorevole a questa giornata proposta dal Nucleo Comunale, condividendo gli obiettivi di questa giornata dimostrativa: far conoscere alla popolazione cosa è la Protezione Civile a Campagna e qual è il lavoro svolto dai volontari.

Un esempio per tutti

L’attività dei volontari che quotidianamente sottraggono tempo, in maniera del tutto gratuita, alle loro famiglie, ai loro interessi, per dedicarsi alla Comunità, deve essere di esempio per tutti noi. Con l’augurio che la nuova Amministrazione possa continuare nel percorso di sostegno e professionalizzazione del Nucleo, ringrazio a nome mio e dell’intera Amministrazione che rappresento, tutti i volontari per il prezioso sostegno che hanno offerto, augurandogli buona fortuna per il loro futuro.”