Eboli: Un nuovo fuoristrada consegnato al Nucleo Comunale della Protezione Civile

Un nuovo fuoristrada è stato consegnato al Nucleo Comunale della Protezione Civile. La consegna questa mattina in occasione dei tradizionali auguri per le festività pasquali.

Nuovo mezzo per la Protezione Civile

Il mezzo va ad aggiungersi a quelli già in dotazione, garantendo un efficace strumento per intervenire al meglio in ogni situazione, per gestire tutte le attività che riguardano rischi antropici e naturali sul territorio.

Insieme al pick-up prossimamente verranno integrati modulo antincendio, attrezzature manuali per interventi, motopompa in caso di allagamenti.

I corsi

Inoltre, in attesa di imminente nuovo bando aperto, i volontari parteciperanno ad un corso di formazione presso la scuola regionale di Protezione Civile per il pattugliamento antiincendio ed interfaccia.

Alla cerimonia presso il Comando della Polizia Municipale, hanno partecipato oltre al caponucleo di PC Saverio De Caro e ad alcuni volontari, il Sindaco Mario Conte, il vicesindaco Vincenzo Consalvo, l’assessore al ramo Antonio Corsetto, il comandante Mario Dura e il dirigente comunale Lucia Rossi.