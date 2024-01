Protesta a Sala Consilina, il comitato Ruris dice No all’antenna 5G

Raccoglie circa 170 persone il comitato “Ruris” a Sala Consilina che si oppongono fermamente all’installazione di un’antenna 5G in via Fieghi.

L’incontro

Ed oggi pomeriggio il comitato terrà un sit in per dire no alla struttura, che tra le altre cose, sarà installata nei pressi di una struttura scolastica.

Le dichiarazioni

“E’ davvero incomprensibile, ha dichiarato il presidente del Comitato “Ruris”, Domenico D’Onza, in una lettera inviata al sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, e al responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale, Attilio De Nigris, come si possa permettere di installare un’antenna 5G in un’are caratterizzata da coltivazione di cereali, in particolare grano, ed in parte occupata da abitazioni, oltre ad una scuola ed attività imprenditoriali”.

La scuola a cui si fa riferimento è quella di Fonti che ospita circa 200 bambini.