Prosegue l’iter per la metanizzazione del Comune di Trentinara

Dopo circa tre anni dall’avvio, prosegue l’iter per la metanizzazione del territorio comunale di Trentinara. L’Ente guidato dal sindaco Rosario Carione ha difatti approvato il progetto esecutivo per il completamento degli impianti. Le opere avranno un costo complessivo presunto di € 426.126,13 di cui € 277.104,12 per lavori ed € 149.022,01 per somme a disposizione.

I lavori in programma

I nuovi interventi interesseranno Via Unità d’Italia, via dei Mulini, via Risorgimento, via Perato, via Serri, via Cancelli. Il progetto era stato presentato da Amalfitana Gas, la società che gestisce la rete di manutenzione e distribuzione del gas metano in gran parte dei comuni del comprensorio cilentano e si occupa della manutenzione.

Le risorse necessarie ai lavori erano arrivate grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 della Regione Campania.