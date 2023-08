Prosegue l’estate cilentana: ecco le sagre in programma questo weekend

Durante l’estate, nel Cilento, si tengono tradizionalmente numerose sagre e feste in onore dei piatti tipici. Questi eventi sono molto popolari tra i vacanzieri e rappresentano un momento atteso anche dai residenti, poiché spesso costituiscono l’unico vero momento in cui i centri storici e i borghi si riempiono di turisti e visitatori. Le sagre del Cilento sono eventi attesi e partecipati da locali e turisti, che si svolgono durante tutto l’anno in diverse località della zona. Ogni sagra ha le sue peculiarità e il suo fascino unico, ma tutte hanno in comune l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze radicate nella cultura cilentana.

Ecco le sagre in programma questo fine settimana

Sagra del Fusillo fino al 22 agosto Felitto;

Festa della Collina Arenabianca 19 agosto Montesano sulla Marcellana;

Ciccimmaritati 19-23 agosto Stio;

La Notte del Barone 19 agosto Torchiara;

Festa dei Sapori 19-21 agosto Rutino;

Festa del fico bianco di Giungano 20-24 agosto;

Cilento, terra da scoprire

Il Cilento, con la sua natura incontaminata non è solo una meta turistica per gli amanti del mare e delle spiagge incontaminate. Questo territorio è anche una tappa obbligata per coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni millenarie del sud Italia e gustare autentiche prelibatezze gastronomiche.