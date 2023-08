Eventi e sagre nel Cilento, ecco quelle in programma nel fine settimana

Durante l’estate, nel Cilento, si tengono tradizionalmente numerose sagre e feste in onore dei piatti tipici. Questi eventi sono molto popolari tra i vacanzieri e rappresentano un momento atteso anche dai residenti, poiché spesso costituiscono l’unico vero momento in cui i centri storici e i borghi si riempiono di turisti e visitatori.

Le tradizioni che si rinnovano

Il Cilento, con la sua natura incontaminata non è solo una meta turistica per gli amanti del mare e delle spiagge incontaminate. Questo territorio è anche una tappa obbligata per coloro che desiderano immergersi nelle tradizioni millenarie del sud Italia e gustare autentiche prelibatezze gastronomiche.

Ecco alcune sagre in programma per questo fine settimana

23esima festa Bontà di Bufala fino al 14 agosto Matinella di Albanella;

Festa dell’antica pizza cilentana fino a domani sera, 11 agosto Giungano;

Festa nel bosco in scena fino al 13 agosto Perito;

Mojoca Festival degli artisti di strada 10-13 agosto Moio della Civitella;

Zomba ra ca’ e ra’ la 11-13 agosto Acquavella;

Sagra della salsiccia 11-13 agosto San Mauro La Bruca;

U’ Sfriuonzolo sotto l’arco 12-14 agosto San Mango Cilento;

Sagra del fusillo di Felitto dal 12 al 22 agosto;