Prosegue la preparazione della Polisportiva Santa Maria: buon test contro il Martina | VIDEO

Per il terzo anno di fila, in quella che è diventata ormai una “classica” del mese di agosto, Polisportiva Santa Maria Cilento e Martina si ritrovano al “Coviello” di Viggiano (Pz). L’amichevole termina 2-2 con due squadre che non si risparmiano in attesa dell’inizio degli impegni ufficiali.

I giallorossi, subito gagliardi, sbloccano il match al 7’ con un tocco sotto porta di De Simone, bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pari dei pugliesi, dopo centoventi secondi, dagli 11 metri con Silvestro, a seguito di un intervento falloso di D’Auria.

I pugliesi provano a spezzare nuovamente l’equilibrio con un piattone dal limite che termina fuori di poco. Buona opportunità nel finale della prima frazione per Franco, con i giallorossi bravi a mettere a recuperare in pressing offensivo la sfera. Anche il Martina, con un paio di incursioni, si fa vedere, senza però centrare la porta.

Spazio alle rotazioni nel secondo tempo per entrambi gli allenatori. Il primo guizzo è di De Mattia, con la risposta puntuale del portiere del Martina. I pugliesi passano in vantaggio al 6’ approfittando di uno svarione difensivo, con Russo che deposita facilmente all’angolino.

Dopo una serie di occasioni per i pugliesi, arriva il pari di Ventura che finalizza un’azione nata sulla destra dall’asse Salzano-Magno. Spunto personale di Salzano, poi, che esce di poco. Bravo Salzano ad illuminare con una splendida giocata Di Mauro, il suo diagonale viene smanacciato dal portiere. Termina 2-2 il test che consente a mister Quintiero di trarre ulteriori buone indicazioni.