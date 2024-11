Promuovere le attività locali tramite campagne e pubblicità su Google Ads

Fare una rapida ricerca su Google è ormai un’abitudine diffusa prima recarsi in un negozio o prenotare un ristorante, per accertarsi di giorni e orari di apertura ma anche per leggere le opinioni degli altri clienti. Se gestisci un’attività locale, così, non dovresti rinunciare a una consulenza Google Ads e a impostare una campagna pubblicitaria su Google: qui di seguito proveremo a capire meglio perché.

Su Google i business locali raggiungono più persone, più in target

Google è innanzitutto il motore di ricerca più utilizzato, almeno in Europa: essere presenti e ben visibili su Google significa così poter raggiungere un pubblico decisamente più ampio di quello raggiungibile con canali più tradizionali come la TV, la radio, i giornali. Il pubblico che si raggiunge tramite i motori di ricerca è un pubblico caldo, espressione spesso utilizzata da chi si occupa di marketing in riferimento a una certa propensione già presente ad acquistare da un’azienda o uno specifico prodotto o servizio. Chi ha cercato su Google un “parrucchiere specializzato in capelli ricci” o un “ristorante vegano” è, cioè, con ogni probabilità interessato a saperne di più o trovare qualcuno che si occupi di tali servizi vicino a sé.

Chi sia meno addentro alla materia potrebbe pensare che avere una scheda su Google e aggiornarla costantemente con le principali informazioni di cui i propri clienti possono aver bisogno sia sufficiente per farsi notare su Google, tanto più che Google ormai propone in automatico le schede delle attività sia sulle mappe e sia tra i risultati di ricerca. In parte è vero: con una buona scheda attività su Google si può ottenere più visibilità per il proprio business locale, ma si tratta solo del livello zero di una strategia di marketing per Google. Non sono solo la quasi totalità dei consumatori a utilizzare Google oggi, infatti, ma anche la quasi totalità delle aziende ed è probabile, cioè, che tutte le attività simili alla tua avranno schede Google complete e ben organizzate con cui provare ad attirare gli utenti. La sola presenza organica su Google, ossia, non basta più ma, considerata la forte competizione che c’è sulla piattaforma, serve investire in strategie adv.

Che risultati si possono ottenere con una campagna Google Ads per attività locali

Tramite le campagne Google Ads sulla rete di ricerca, le più semplici che a oggi si possono impostare sulla piattaforma, si può fare in modo che i propri annunci (banner, link sponsorizzati, eccetera) siano visualizzati da chi effettua ricerche su Google in target con i propri prodotti o servizi: basta scegliere le parole chiave giuste. Ai business locali Google Ads permette in questo senso di posizionarsi più facilmente per keyword come “ristorante vegano Roma” o “parrucchiere specializzato in capelli ricci a Milano”, meno competitive e più capaci di attrarre traffico rispetto a quelle generiche. Le diverse funzionalità presenti sulla piattaforma pubblicitaria di casa Google consentono di restringere il target della propria campagna, su base geografica per esempio o tra chi ha già avuto contatti con la propria azienda perché ha visitato l’e-commerce per esempio, e di definire obiettivi specifici per le stesse, che siano incrementare le telefonate o le visite in negozio.