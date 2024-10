Promozione, terza vittoria consecutiva per il Sapri

Nella settima giornata di Promozione girone D, un doppio Hussein, e una rete di Lanzalotti regalano al Sapri la terza vittoria consecutiva, 3-2 al “Matteo Covone” contro il città di Gragnano, prima volta dal 2010-11 che si hanno tre vittorie consecutive.

Sale in classifica anche il Città di Campagna che torna a vincere per 3 a 1 sul campo dell’ U.S. Faiano. La Pro Sangiorgese batte l’Agerola per 2-1 e si aggiudica la testa della classifica; pari tra Atletico Pagani e Sanseverinese. Poker per lo Sporting Pontecagnano sul San Valentino.

Risultati

Sapri Calcio – Città di Gragnano 3-2

Atletico San Gregorio – Città di Pontecagnano Faiano 4-0

Campagna – Centro Storico Salerno 0-0

Rocchese – Sei Casali Baroncino 4-0

U.S. Faiano – Città di Campagna 1-3

Atletico Pagani – Sanseverinese 0-0

Pro Sangiorgese – Agerola 2-1

Sporting Pontecagnano – San Valentino 4-0

Classifica:

Pro Sangiorgese 18

Sanseverinese 17

Sporting Pontecagnano 13

Sapri Calcio 13

Città di Campagna 12

Rocchese 12

Agerola 11

Atletico San Gregorio 10

Città di Pontecagnano Faiano 10

Atletico Pagani 9

U.S. Faiano 8

Calcio Campagna 7

Centro Storico Salerno 6

Città di Gragnano 5

Sei casali Baroncino 1

San Valentino 1