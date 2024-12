Promozione, stop Sapri a Pagani, Città di Campagna a valanga sul Centro Storico

Nella quattordicesima giornata di Promozione girone D, il Sapri si ferma sul campo dell’Atletico Pagani, 2 a 1 per i padroni di casa. Il Città di Campagna avanza in classifica, altra vittoria oggi a valanga sul Centro Storico Salerno; 5 le reti per i granata a segno Sorrentino (2), Campione, Anzalone e Di Ceto.

In testa comanda la Pro Sangiorgese a quota 35 punti a quattro misure in più della Sanseverinese. In questa giornata la formazione di Castel San Giorgio ha vinto 1 a 0 sul Campagna, la Sanseverinese è uscita invece sconfitta dalla Rocchese.

Risultati

Agerola – Città di Gragnano 0-0

Pro Sangiorgese – Campagna 1-0

Sanseverinese – Rocchese 0-2

U.S. Faiano – Atletico San Gregorio 3-1

San Valentino – Città di Pontecagnano Faiano 0-3

Atletico Pagani – Sapri Calcio 2-1

Città di Campagna – Centro Storico Salerno 5-0

Sporting Pontecagnano – Sei Casali Baroncino 6-1

Classifica:

Pro Sangiorgese 35

Sanseverinese 31

Città di Campagna 29

Rocchese 29

Agerola 24

Sapri Calcio 23

Città di Pontecagnano Faiano 22

Sporting Pontecagnano 20

Atletico Pagani 20

Atletico San Gregorio 17

Città di Gragnano 16

U.S. Faiano 15

Centro Storico Salerno 14

Calcio Campagna 13

Sei casali Baroncino 2

San Valentino 1