Promozione: nel week-end si torna in campo per il sedicesimo turno

Dopo la sosta natalizia torna protagonista in questo week-end il campionato di Promozione. Nel gruppo D sedicesimo turno, il primo del girone di ritorno, in programma.

Scontro al vertice per la capolista Pro Sangiorgiese opposta in trasferta alla Rocchese, terza, con la Sanseverinese, seconda, che cercherà di rosicchiare punti contro il Centro Storico Salerno, squadra in zona play-out. Il Città di Campagna, quarto, farà visita invece al San Valentino, penultimo, con la sfida tra Temeraria e Agerola dove la sesta della classe ospita la quinta.

Partita non impossibile per il Sapri, settimo, che attenderà il Faiano, in zona play-out. Completano il quadro i match di centro classifica tra Sei Casali-San Gregorio Magno, Calcio Campagna-Sporting Pontecagnano e Gragnano Atletico Pagani.

Fermo, invece, il campionato di Prima Categoria giunto al giro di boa. Il torneo ripartirà nel prossimo week-end con il quattordicesimo turno, il primo del girone di ritorno. Nel gruppo H leader la Poseidon con 34 punti seguita dal Pisciotta a 32 e dall’Atletico Agropoli a 30.

In campo, invece, la Seconda Categoria che vede nel girone L la capolista Akropolis di scena sul terreno di gioco del Caprioli con il Montecorice, appaiato al primo posto con 26 punti, ospitare il Ceraso. Turno di riposo, infine, per il Laurino, terza forza del torneo.