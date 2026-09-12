Promozione, l’Agropoli parte in casa con la Rocchese: obiettivo Eccellenza

Dopo il successo al debutto stagionale in Coppa Campania, l’Agropoli è pronta a fare il suo esordio anche nel campionato di Promozione (Girone D). Domani alle 17.30, sul terreno di gioco dello stadio “Guariglia”, i delfini ospiteranno la Rocchese per la prima giornata di campionato.

L’obiettivo della società cilentana, rafforzata da una campagna acquisti di alto livello, è chiaro: conquistare il primo posto nel girone per ottenere la promozione diretta in Eccellenza, categoria sfumata nella scorsa stagione prima con la sconfitta ai playoff e poi con la mancata ammissione tramite ripescaggio estivo.

Le insidie del match e il mercato della Rocchese

Ad attendere i cilentani c’è una Rocchese determinata e competitiva. La formazione ospite ha condotto una sessione di calciomercato incisiva, piazzando colpi d’esperienza per la categoria come Merola, Santucci, Pisapia e Itri. L’obiettivo degli ospiti è migliorare il settimo posto conquistato nello scorso campionato e inserirsi nella lotta alle posizioni di vertice.

Le parole di mister Squillante: «Siamo la squadra da battere»

Alla vigilia della sfida, l’allenatore dell’Agropoli, mister Squillante, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di InfoCilento, mantenendo alta la concentrazione del gruppo:

«Chi viene a giocare al “Guariglia” venderà cara la pelle. Nel calcio non c’è niente di scontato e sarebbe un grave errore sottovalutare l’avversario. Siamo la squadra da battere: posso contare su 16 titolari e, quando c’è quantità, c’è anche qualità.»

Dove seguire la partita Agropoli-Rocchese in diretta

Il fischio d’inizio di Agropoli-Rocchese è programmato per domani alle 17.30. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali social e sulla piattaforma di InfoCilento.