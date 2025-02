Promozione: il Sapri torna alla vittoria contro il Sei Casali, il Città di Campagna vince e insegue la vetta

Nella 20° giornata di Promozione girone D, torna a vincere il Sapri, non lo faceva dal 17 di novembre. Grazie alle reti di Ciorciaro, Hussein (2), ed un autogol, i bianco azzurri battono per 4 a 1 il Sei Casali Baroncino. Passo falso della Sanseverinese che cade sul campo dell’Agerola, i padroni di casa si impongono per 5 a 2; ne approfitta la Pro Sangiorgese, grazie alla larga vittoria contro il San Valentino allunga in vetta.

Vince anche il Città di Campagna contro l’Atletico Pagani e sale al secondo posto a quota 44 punti. La Rocchese batte di misura il Campagna Calcio.

Risultati

Agerola – Sanseverinese 5-2

Centro Storico Salerno – Sporting Pontecagnano 0-2

Città di Pontecagnano Faiano – U.S. Faiano 0-1

Rocchese – Campagna Calcio 1-0

San Valentino – Pro Sangiorgese 0-7

Sei Casali Baroncino – Sapri Calcio 1-4

Città di Campagna – Atletico Pagani 1-0

Città di Gragnano – Atletico San Gregorio 3-2

Classifica:

Pro Sangiorgese 49

Città di Campagna 44

Rocchese 43

Sanseverinese 41

Agerola 36

Sporting Pontecagnano 30

Città di Pontecagnano Faiano 30

Atletico Pagani 30

U.S. Faiano 28

Atletico San Gregorio 27

Sapri Calcio 27

Calcio Campagna 23

Città di Gragnano 20

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2