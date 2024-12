Promozione, il Sapri chiude l’anno con un pareggio contro la capolista Pro Sangiorgese, sconfitta per il Città di Campagna

Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Promozione girone D, il Sapri ferma la capolista Pro Sangiorgese finisce 1 a 1 al “Covone”; per i biancoazzurri la rete di Di Genio. La formazione di mister del Sorbo chiude il 2024 al settimo posto in classifica con 24 punti a tre punti dalla zona play off. Esce sconfitto invece il Città di Campagna sul campo del Città di Pontecagnano Faiano, la gara finisce 1 a 0 per i padroni di casa.

La Sanseverinese batte 3 a 1 il Città di Gragnano e consolida la seconda posizione con i suoi 34 punti. Vince anche la Rocchese 3 a 1 contro l’Atletico Pagani. Nella parte bassa della classifica il San Valentino si smuove dall’ultima posizione battendo il Sei Casali per 3 reti a 0.

Risultati

Atletico San Gregorio – Sporting Pontecagnano 2-1

Campagna Calcio – U.S. Faiano 2-0

Città di Gragnano – Sanseverinese 1-3

Città di Pontecagnano Faiano – Città di Campagna 1-0

Rocchese – Atletico Pagani 3-1

Sapri Calcio – Pro Sangiorgese 1-1

Sei Casali Baroncino – San Valentino 0-3

Centro Storico Salerno – Agerola 1-2

Classifica:

Pro Sangiorgese 36

Sanseverinese 34

Rocchese 32

Città di Campagna 29

Agerola 27

Città di Pontecagnano Faiano 25

Sapri Calcio 24

Sporting Pontecagnano 20

Atletico San Gregorio 20

Atletico Pagani 20

Città di Gragnano 16

Calcio Campagna 16

U.S. Faiano 15

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2