Promozione: corsa a due in testa, comandano Sanseverinese e Pro Sangiorgese

Nella sedicesima giornata di Promozione girone D, il Città di Campagna registra la seconda sconfitta di fila, stavolta per 2 a 0 sul campo della penultima San Valentino. Al “M. Covone” di Sapri, i padroni di casa iniziano l’anno con una sconfitta, finisce 2 a 0 per l’U.S. Faiano; i biancoazzurri rimangono a quattro misure dai play off.

In testa è lotta a due, la Sanseverinese vince 4 a 0 contro il Centro Storico Salerno e si porta a 37 punti, nella sfida tra la terza Rocchese e Pro Sangiorgese finisce 2 a 2, i rosso blu sono attualmente secondi a pari punti con la Sanseverinese.

Risultati:

Campagna Calcio – Sporting Pontecagnano 0-2

Città di Pontecagnano Faiano – Agerola 1-0

Sei Casali Baroncino – Atletico San Gregorio 1-7

Centro Storico Salerno – Sanseverinese 0-4

Città di Gragnano – Atletico Pagani 0-2

San Valentino – Città di Campagna 2-0

Rocchese – Pro Sangiorgese 2-2

Sapri Calcio – U.S. Faiano 0-2

Classifica:

Pro Sangiorgese 37

Sanseverinese 37

Rocchese 33

Città di Campagna 29

Città di Pontecagnano Faiano 28

Agerola 27

Sapri Calcio 24

Atletico San Gregorio 23

Sporting Pontecagnano 23

Atletico Pagani 23

Città di Gragnano 16

Calcio Campagna 16

U.S. Faiano 15

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 7

Sei casali Baroncino 2