Promozione: continua la lotta per la prima posizione

Nella 24 °giornata di Promozione girone D, il Sapri conquista 1 punto sul campo del Città di Pontecagnano Faiano e sale a quota 31 punti in classifica. In testa vince la Rocchese sul campo del Centro Storico Salerno per 3 a 0 e consolida il primo posto.

Vince anche la Prosangiorgese sul campo dell’Atletico Pagani, la Sanseverinese contro l’U.S. Faiano, e il Città di Campagna di misura sull’Atletico San Gregorio; l’Agerola batte 3 a 0 lo Sporting Pontecagnano e rimane in zona play off.

Risultati

Atletico Pagani – Pro Sangiorgese 0-2

Città di Pontecagnano Faiano – Sapri Calcio 1-1

Sanseverinese – U.S. Faiano 6-2

San Valentino – Campagna 0-0

Sei Casali Baroncino – Città di Gragnano 0-4

Agerola – Sporting Pontecagnano 3-0

Città di Campagna – Atletico San Gregorio 1-0

Centro Storico Salerno – Rocchese 0-3

Classifica:

Rocchese 55

Città di Campagna 54

Pro Sangiorgese 53

Sanseverinese 51

Città di Campagna 51

Agerola 48

Città di Pontecagnano Faiano 37

Atletico San Gregorio 36

Sporting Pontecagnano 33

Atletico Pagani 33

U.S. Faiano 32

Sapri Calcio 31

Città di Gragnano 29

Calcio Campagna 24

Centro Storico Salerno 17

San Valentino 5

Sei casali Baroncino 2