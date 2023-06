Prof. Sabatini, parole scelte. .. chissà che marca di cellulare ha

“La lingua italiana è dentro di te, ti appartiene. Impara a conoscerla e ad usarla pienamente, proprio come fosse un organo del tuo corpo”.

Tra le tante PAROLE, queste, pronunciate più e più volte da Francesco Sabatini valgano oggi e, possibilmente, ogni giorno, a ricordare a noi stessi, animali pensanti, quanto è importante l’uso della parola.

Racconto del valore del buon uso della lingua italiana attraverso il Prof. Sabatini, uomo di alta cultura umanistica, mente lucidissima, portavoce di valori culturali di spessore nella promozione della lingua italiana e della conoscenza in generale.

Onore, privilegio ed emozione per coloro, compresa me, che hanno potuto, grazie alla redazione InfoCilento, partecipare a questa lezione sul valore della PAROLA .