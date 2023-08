Prodotti contraffatti pericolosi: maxi sequestro nel salernitano

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di un’attività di

servizio finalizzata alla tutela del settore dei beni e dei servizi, ha sottoposto a sequestro migliaia di prodotti,

alcuni contraffatti altri pericolosi per la salute dei consumatori.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto, in un esercizio

commerciale di Scafati, 142 prodotti contraffatti tra articoli scolastici, riportanti il marchio “Disney”, ed

accessori di telefonia mobile aventi le caratteristiche di articoli a marchio “Apple”, oltre a 11.755 articoli, tra

prodotti insetticidi e repellenti, privi di qualsivoglia certificazione o indicazione relativa al contenuto degli stessi, ed accessori di moda, non conformi ai dettami delle normative vigenti in materia di tutela del consumatore.

Denuncia per il titolare dell’attività

Il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità asiatica, è stato denunciato all’Autorità

Giudiziaria di Nocera Inferiore per il reato di contraffazione nonché segnalato alla Camera di Commercio per

l’irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione del Codice del Consumo.

La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità, che alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata.

Le attività della Guardia di Finanza

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a

garantire non solo una protezione efficace dei consumatori (chi compra merce falsa, infatti, mette principalmente a rischio la propria salute), ma anche garantire un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.