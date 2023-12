Problemi strutturali: chiude viadotto della Cilentana

Il tratto di Cilentana compreso tra Futani e Cuccaro Vetere è stato chiuso al traffico. Lo ha reso noto l’Anas. Off limits il Viadotto Acquarulo, nel Comune di Ceraso. Stop alla circolazione, quindi, per ulteriori e opportune verifiche.

I percorsi alternativi

Per gli automobilisti in arrivo da Vallo Scalo uscita obbligatoria a Vallo della Lucania. Per chi arriva da Sud uscita obbligatoria quella di Massicelle. Il tragitto alternativo è quello della strada regionale ex statale 18.

Rischio lungo stop

Il rischio è che possa esserci un lungo stop qualora dovessero essere confermati i problemi del viadotto.