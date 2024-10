Problema cinghiali, Romano Gregorio annuncia: «in arrivo altre 4 Big trappole»

Continua l’azione di eradicazione dei cinghiali sul territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni attraverso l’utilizzo delle “big trappole” che consentono di catturare dai 15 ai 20 cinghiali alla volta.

“Questo sistema sta funzionando bene e vogliamo continuare a sperimentarne l’efficacia sull’intero territorio di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni“, ha detto ad InfoCilento il direttore Romano Gregorio.

Non solo: l’Ente ha adottato anche altre misure per difendersi dalla fauna selvatica, tra queste l’assegnazione di contributi per recinzioni elettrificate.