Primula d’Oro: conto alla rovescia per i vincitori

Ultime 24 ore di votazioni per il Premio Premio Primula d’oro 2023: appuntamento giunto alla sua Nona Edizione. Sarà possibile, infatti, votare fino alla mezzanotte di domenica, 25 giugno. Gli utenti di InfoCilento ed, in generale, i cittadini del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono stati chiamati a scegliere liberamente, senza nomi imposti, i migliori personaggi dell’anno appena trascorso, suddivisi in nove categorie.

Le categorie

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo

editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it.

Un pò di storia

Nel tempo, il premio Primula d’Oro ha acquisito progressivamente un’ottima risonanza nei diversi ambiti ed è stato percepito per il suo valore spiccatamente democratico e meritocratico. Non è un caso, considerando la libertà assoluta di scelta in fase di votazione da parte degli utenti. La redazione ha potuto notare con soddisfazione, inoltre, l’importanza che rappresenta il Premio Primula D’oro per giovani imprenditori o professionisti, titolari di attività nascenti , o per coloro che sono impegnati a portare avanti un progetto familiare; nonché per coloro i quali, avendo vinto le edizioni precedenti, oggi guardano alla manifestazione con notevole fierezza.

Vademecum per votare

Ogni utente potrà votare una sola volta, indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio, tra i cinque finalisti di ogni categoria. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. Una volta terminate le votazioni, si terranno le premiazioni. Ricordiamo che le votazioni sono anonime e non è ammesso votare nomi di persone che abbiano collaborazioni con la redazione di InfoCilento. Per votare clicca qui.