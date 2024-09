Primo settembre nero sul fronte della viabilità: treni bloccati e disagi alla circolazione stradale

Circolazione ferroviaria in tilt a Vallo della Lucania. Risveglio amaro per i tanti pendolari che, questa mattina, hanno dovuto fare i conti con un considerevole ritardo dei treni.

Sembrerebbe che ci sia stato un guasto tecnico alla linea elettrica alla stazione di Vallo della Lucania a partire da questa mattina alle ore 08:55.

A renderlo noto è la stessa RFI che costantemente monitora la situazione, ma sono tante anche le segnalazioni dei viaggiatori.

I disagi

Innumerevoli i disagi segnalati: nel tratto interessato, la circolazione viene gestita su un unico binario con rallentamenti fino a 60 minuti. Alcuni treni infatti, oltre ai ritardi, potrebbero subire variazioni e cancellazioni.

In alcune stazioni si segnalano caos e disagi, in particolar modo, lunga la linea Napoli – Reggio Calabria.

Traffico rallentato

Sono tanti i turisti che in queste ore stanno lasciando le località turistiche per tornare in città. Traffico anche sulla SS18, tra controesodo e vacanze settembrine.