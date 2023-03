Primo posto nell’ambita classifica di “50 Top Pasticcerie 2023” per una famosa gelateria del Cilento

Altro grande successo per Raffaele Del Verme, titolare dell’antica Gelateria Di Matteo di Torchiara. Per lui primo posto nell’ambita classifica 50 top Italy, categoria Pasticcerie 2023.

Questo riconoscimento è solo l’ultimo di una lunga serie di successi che ha caratterizzato la carriera di Del Verme, che ha dimostrato di essere un pasticcere di grande talento e creatività.

Cos’è 50 Top Italy

Si tratta di una guida che ogni anno seleziona le migliori pasticcerie italiane sulla base di diversi criteri, tra cui la qualità degli ingredienti, la creatività e l’originalità delle creazioni, l’esperienza e la professionalità dei pasticceri, la presentazione e il servizio al cliente. La guida è un punto di riferimento per gli appassionati di dolci e i professionisti del settore, e la sua selezione è considerata un’importante garanzia di qualità.

Una serie di riconoscimenti per Raffaele che si conferma un’eccellenza del territorio e non solo

Raffaele Del Verme, presente anche nella guida del Gambero Rosso, ha vinto altri premi per la sua creatività. Il suo talento si manifesta in particolare nella realizzazione di gelati e sorbetti di altissima qualità, preparati con ingredienti selezionati e di produzione locale. Ma Del Verme non si limita solo alla produzione di gelati: la sua pasticceria offre anche una vasta gamma di dolci artigianali, dalle torte ai biscotti, dalle mousse ai semifreddi.

La sua Gelateria Di Matteo è ormai una vera e propria istituzione nel panorama della pasticceria cilentana e italiana, grazie alla sua attenzione per la qualità e la tradizione, ma anche alla sua capacità di innovare e sperimentare nuove ricette e abbinamenti di sapori.

Emozione e soddisfazione

“Questo mestiere mi ha già dato molte soddisfazioni e l’ultima ti sembra sempre quella più grande. Poi arriva questo e rimani senza parole. 1° in Italia secondo 50 Top Italy, davanti a colleghi di assoluto valore e prestigio di cui ho una stima infinita e il tutto avviene in un piccolo paese del Cilento, Torchiara. È d’obbligo ringraziare tutti i nostri clienti e la critica specializzata per la stima che ci dimostrano“- racconta emozionato Raffaele.