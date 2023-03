Primo maggio del Cilento, a Stio arriva Eugenio Bennato

Dopo il successo dello scorso anno, la Pro Loco di Stio, torna per festeggiare il Primo maggio con un ospite d’eccezione: Eugenio Bennato, cantautore e musicista napoletano, trai maggiori esponenti della musica popolare italiana.

Primo maggio del Cilento: l’iniziativa della Pro Loco

Ad annunciare il super ospite di quest’anno gli stessi organizzatori della manifestazione sui profili social dell’associazione. L’evento come lo scorso anno, si terrà sempre in loc. Dortare, di Stio Cilento.

Ci saranno inoltre gruppi di musica popolare, che saranno annunciati nei prossimi giorni, e stand gastronomici in tutto lo spazio dell’evento totalmente al verde.

Attesa per il concerto di Eugenio Bennato

Dunque grande attesa per l’esibizione al Primo maggio del Cilento di Eugenio Bennato; il cantautore fa parte della scuola di cantautori napoletana assieme ai due fratelli Edoardo e Giorgio, a Pino Daniele, Tony Esposito, Alan Sorrenti, James Senese ed altri. Nel 2008 vince il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’ Album “Grande Sud” .

La carriera artistica

Laureato in fisica con una tesi sulle alte energie, fonda insieme a Carlo D’Angiò la Nuova Compagnia di Canto Popolare (1969) e Musicanova (1976). Compone colonne sonore per cinema, teatro e balletto classico: L’eredità della priora (1980), sceneggiato televisivo tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Alianello; Domani si balla (1982), con Maurizio Nichetti e Mariangela Melato; Don Chisciotte-frammenti di un discorso teatrale (1982), di Maurizio Scaparro, A sud di Mozart per l’Aterballetto di Reggio Emilia; La stanza dello scirocco, (Nastro d’Argento 1999 per la miglior colonna sonora); Totò Sapore, cartone animato per la Medusa Cinematografica, in collaborazione col fratello Edoardo (2003).

Nel 1998 fonda il movimento Taranta power in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud: dopo lo storico esordio nella piazza centrale di Lecce, dove appaiono per la prima volta insieme I cantori di Carpino, Matteo Salvatore, Antonio Infantino, i gruppi salentini Alla Bua e Aramirè, il gruppo storico calabrese Phaleg, i solisti della Tarantella di Montemarano, viene concepito un tour che si rivolge al pubblico alternativo dei centri sociali del nord, dalla Flog di Firenze al Leoncavallo di Milano, il Pedro di Padova, il Livello 57 di Bologna e Il Faro a Roma. Il movimento, che conquista immediatamente decine di migliaia di giovani, parte dalla pubblicazione di due LP diventati storici, Lezioni di tarantella e La tarantella del Gargano, e vede i grandi maestri depositari dello stile popolare per la prima volta in una sala discografica professionale. Contemporaneamente esce l’album omonimo Taranta power, che contiene brani scritti da Eugenio sul ritmo di taranta rispettoso dello stile popolare. Nine-teen ninety-eight tarantella power is up to date.

La carriera di Eugenio Bennato è costellata di successi e c’è grande attesa a Stio per un concerto che si preannuncia già un grande evento e successo di pubblico.