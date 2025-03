Prima Categoria: tre contendenti per un posto in Promozione

La lotta al primo posto si fa sempre più affascinante. Nel 23esimo turno, l’Atletico Agropoli Cilento al “Torre” supera nei minuti finali la Poseidon e accorcia a meno due punti dalla vetta, decisive le reti di D’Avella su rigore, poi il pareggio di Sanfese ed infine il goal vittoria di Abate che regala tre punti preziosissimi alla squadra di mister Voza; ne approfitta anche l’Atletico Pisciotta che grazie ad un goal di Esposito sul finire della partita, supera il Faraone e appaia la Poseidon al primo posto in classifica.

Dietro torna al successo la Polisportiva Marina che supera agevolmente per 4-2 il Pro Sala e prova ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Pirotecnico 3-7 tra Atletico Battipaglia e Sp Palomonte, con la squadra ospite che conquista tre punti importanti per la zona play-off.

Risultati

Faraone – Atletico Pisciotta 0-1

Polisportiva Marina – Pro Sala 4-2

Stella Cioffi – Club Serre 0-0

Atletico Agropoli Cilento – Poseidon 2-1

Atletico Battipaglia – Sp Palomonte 3-7

Real Palomonte – Real Bellizzi 2-1

Pixous – Real Carillia 4-0

Classifica

Poseidon 58

Atl Pisciotta 58

Atl Agropoli Cilento 56

Atl Battipaglia 40

Pixous 37

Sp Palomonte 30

Stella Cioffi 27

Real Carillia 24

Faraone 21

Club Serre 21

Real Palomonte 20

Real Bellizzi 20

Pro Sala 19

Pol Marina 15