Prima Categoria Girone H: Distanze invariate in vetta

Nella 22a giornata del campionato di Prima Categoria Girone H, in vetta non arrivano sorprese successi per Poseidon e Atletico Pisciotta, rispettivamente contro Polisportiva Marina e Atletico Battipaglia; per la Poseidon tutto semplice al “Vecchio” di Capaccio, termina 6-1 l’incontro, per l’Atletico Pisciotta match più complicato contro la quarta della classe, l’Atletico Battipaglia, a decidere l’incontro sono il solito Esposito e Di Luca.

Tutto facile anche per l’Atletico Agropoli Cilento che mantiene il passo travolgendo lo Sporting Palomonte per 1-4, grazie alle reti di Scarpa Mazzeo Ruocco e Abate.

Nella parte bassa della classifica ottimo successo per il Faraone sul campo del Real Carillia, travolgente anche il Pro Sala nello scontro salvezza con lo Stella Cioffi, inoltre continua l’ottimo momento della Pixous che ottiene un’altra vittoria consolidando la propria posizione nei play-off.

Risultati:

Atletico Pisciotta – Atletico Battipaglia 4-1

Club Serre – Real Palomonte 1-1

Poseidon – Pol Marina 6-1

Pro Sala – Stella Cioffi 5-1

Real Carillia – Faraone 0-2

Real Bellizzi – Pixous 0-2

Sp Palomonte – Atletico Agropoli Cilento 1-4

Classifica

Poseidon 58

Atletico Pisciotta 55

Atletico Agropoli Cilento 53

Atletico Battipaglia 40

Pixous 34

Sp Palomonte 27

Stella Cioffi 26

Real Carillia 24

Faraone 21

Club Serre 20

Real Bellizzi 20

Pro Sala 19

Real Palomonte 17

Pol Marina 12