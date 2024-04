Prima Categoria: si lotta per play off e play out

Nella ventiquattresima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli supera per 1-3 la Polisportiva Marina, grazie alla doppietta di Barone e alla rete di Cataldo, consolidando la propria posizione nei play-off.

La Poseidon vince sul campo del Faraone per 0-2; a segno D’Attilio e Guadagno. Vittoria importante per ottenere il secondo posto in classifica.

Il Pro Sala pareggia per 1-1 con il Real Bellizzi e prova a rientrare nella lotta alla salvezza; infine il Macchia esce sconfitta con la Giffonese per 1-2.

Risultati

Atletico Bellizzi – Campagna 1-0

Macchia – Giffonese 1-2

Pol Marina – Atl Agropoli 1-3

Faraone – Poseidon 0-2

Atletico Battipaglia – Olevanese 3-1

Pro Sala – Real Bellizzi 1-1

Classifica

Campagna 53

Poseidon 46

Atl Bellizzi 46

Atl Agropoli 44

Atl Battipaglia 39

Real Bellizzi 35

Pisciotta 32

Giffonese 30

Faraone 26

Pol Marina 24

Macchia 17

Olevanese 6

Pro Sala 6