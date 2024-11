Prima Categoria: Poseidon in testa, Atletico Agropoli insegue

La Poseidon continua la sua marcia in vetta alla classifica superando la Polisportiva Marina per 0-2, decisive le reti dei soliti Santese e Forlano.

L’Atletico Agropoli Cilento mantiene il passo con un rocambolesco 4-3 ai danni dello Sporting Palomonte, in una partita che si era messa male per gli uomini di mister Voza: in svantaggio di due reti, poi ci pensano Barone e Scarpa a ribaltare il risultato realizzando entrambi una doppietta.

Pareggio tra Faraone e Real Carillia, termina 2-2 l’incontro.

Parità anche nell’incontro di alta classifica tra Atletico Battipaglia e Atletico Pisciotta, termina 2-2 l’incontro

Risultati

Atletico Agropoli Cilento – Sp Palomonte 4-3

Faraone – Real Carillia 2-2

Pol Marina – Poseidon 0-2

Real Palomonte – Club Serre 2-1

Stella Cioffi – Pro Sala 2-0

Atl Battipaglia – Atl Pisciotta 2-2

Pixous – Real Bellizzi 0-0

Classifica

Poseidon 25

Atl Agropoli Cilento 23

Atl Pisciotta 20

Atl Battipaglia 19

Real Bellizzi 13

Faraone 12

Pixous 11

Club Serre 10

Pro Sala 8

Real Carillia 7

Sp Palomonte 5

Real Palomonte 5

Pol Marina 4