Prima categoria: la Poseidon allunga in vetta nel match con l’Atletico Agropoli Cilento

Nel big match della decima giornata tra Poseidon e Atletico Agropoli Cilento, ha la meglio la squadra di casa con un netto 4-2.

La partita

Decisive le reti nella ripresa di Santese e Jammeh, dopo un primo tempo conclusosi in parità, con questa vittoria la Poseidon allunga a +5 sulle inseguitrici, l’Atletico Pisciotta vince per 2-1 e raggiunge il secondo posto in classifica, grazie alle reti di Esposito e Senese.

Nelle zone basse della classifica vittoria del Pro Sala sulla Polisportiva Marina per 2-1, più rotondo il successo del Real Carillia sulla Pixous, termina 3-0 l’incontro.

Prima Categoria Girone H

Atletico Pisciotta – Faraone 2-1

Poseidon – Atletico Agropoli Cilento 4-2

Pro Sala – Pol Marina 2-1

Real Carillia – Pixous 3-0

Real Bellizzi – Real Palomonte 0-0

Sp Palomonte – Atl Battipaglia 2-1

Club Serre – Stella Cioffi 2-4

Classifica

Poseidon 28

Atletico Agropoli Cilento 23

Atletico Pisciotta 23

Atletico Battipaglia 19

Real Bellizzi 14

Stella Cioffi 13

Faraone 12

Pixous 11

Pro Sala 11

Club Serre 10

Real Carillia 10

Sp Palomonte 8

Real Palomonte 6

Pol Marina 4